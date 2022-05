Podloudný prodej paliv byl potrestán v Plzni až po šestnácti letech

Zneužil důvěřivosti Limberského a Daridy a připravil je o miliony. Soud mu potvrdil sedm let

Zneužil důvěřivosti Limberského a Daridy a připravil je o miliony. Soud mu potvrdil sedm let Krimi

„Obžalovaní dostali daleko mírnější tresty, než které by si zasloužili. Museli jsme ale zohlednit délku trestního řízení,“ uvedla předsedkyně senátu Lucie Bočková.

Podle ní to byl Uher, kdo vše zosnoval a řídil. „Úmyslně neodváděl daň z přidané hodnoty. Původ finančních prostředků získaných trestnou činností se snažil zastřít a vzbudit tak zdání, že byly nabyté v souladu se zákonem. Při snaze státu vymáhat úhradu škody způsobenou neodvedením daně vyváděl ze svých firem finanční prostředky, které použil pro svoji potřebu,“ dodala soudkyně.

Uher využil zavedení volného obchodu v rámci Evropské unie, kdy v květnu 2004 z hranic zmizely celní kontroly. Do té doby to fungovalo tak, že daň z přidané hodnoty a zároveň clo vybírali celníci přímo na hranicích při každé jednotlivé dodávce do ČR.