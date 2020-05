Po muži na ulici žadonil o drobné. Když nic nedostal, podřízl mu krk

Případ z loňského října začal v úterý projednávat Krajský soud v Plzni. Státní zástupce viní Karla Ágha (46) z pokusu o vraždu. „V ulici Vítězná v Karlových Varech fyzicky napadl poškozeného a podlahářským nožem ho několikrát řízl do krku,“ uvedl žalobce Jakub Kubias. Podle znalců by napadený muž bez včasné lékařské pomoci pravděpodobně zemřel.

„Asi to zřejmě bude pravda, ale ne všechno. Mám okno, byl jsem tehdy hodně pod vlivem alkoholu. Jen si pamatuji, že jsem si chtěl připálit cigaretu od nějakého chlápka. Ten mi začal nadávat, že jsem bastard a zkurvysyn. Nedal pokoj, pořád se do mě navážel. To mě vytočilo,“ vypovídal Ágh, co podle něj předcházelo žalovanému incidentu.