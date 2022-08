Po extázi zkolabovala v Ostravě dívka, policie obvinila dva mladíky

Devatenáctiletý muž prodal několik gramů extáze svému mladistvému známému. „Nedbal na jeho věk ani na to, že droga není pro něj. Mladistvý poté předal extázi dívce. Nutno podotknout, že ta mu předem dala peníze a o koupi ho požádala. Dívka ještě týž den po užití drogy zkolabovala,“ sdělila moravskoslezská policejní mluvčí Soňa Štětínská. Dodala, že dívka musela být převezena do nemocnice.

Kriminalisté poté u 19letého obviněného našli další různé drogy určené k prodeji. On sám je i jejich příležitostným uživatelem. „Muž s kriminalisty spolupracuje,“ doplnila policejní mluvčí s tím, že soud již rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Hrozí mu až 12 let vězení.