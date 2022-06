Pirát silnic se zákazem řízení ujížděl Brnem 130 km/h. Dostal čtyři a půl roku

Jako smyslů zbavený se prohnal s policejními auty v patách půlkou Brna šestatřicetiletý Vít Homola. Když se za volantem svého VW Bora řítil rychlostí až 130 km/h odpolední špičkou, ohrozil přitom desítky dalších řidičů či chodců. Za volantem přitom neměl co dělat, protože měl za předchozí prohřešek zákaz řízení. Brněnský krajský soud ho ve středu poslal na 56 měsíců do vězení a na 10 let mu zakázal řídit.