Partnerku opakovaně bil, až měla podlitiny. Po škrcení už muž z Hodonínska skončil ve vazbě

Ve vazbě skončil z rozhodnutí soudu 37letý muž z Hodonínska, který opakovaně bil svoji partnerku. Do problematické domácnosti vyrážela kvůli násilí zjednávat klid policie, muž byl ale zjevně nepoučitelný. Poté, co při jednom z útoků v opilosti ženu intenzivně škrtil, ho odvezla policie. Za týrání osoby žijící ve společném obydlí mu hrozí až osm let vězení.