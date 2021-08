Otci se nechtělo jet pro opilou dceru, nechal ji odvézt na záchytku

Trojice sedmnáctiletých dívek, kterou v noci na sobotu zastihla nedaleko nočního klubu v Pardubicích hlídka městských strážníků, asi zapomněla na skutečnost, že s pitím alkoholu by měla ještě rok počkat. Vzhledem k jejich stavu a množství alkoholu v krvi je chtěli strážníci předat rodičům. Jednomu z rodičů se však nedovolali, druhý otec pak odmítl pro dceru přijet s odůvodněním, že to je do Pardubic daleko.