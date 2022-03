Opilí mladíci zbili na Žďársku taxikáře, pak mu ukradli auto

V pátek 18. března večer si zavolali 20letý mladík a jeho stále ještě mladistvý kamarád taxislužbu. Chtěli se nechat dopravit z Bystřice nad Pernštejnem do Velkého Meziříčí.

Do věci se záhy vložila policie, která se pustila za odcizeným vozem. Netrvalo to dlouho: dvojice dokázala dojet jen do necelých 15 km vzdáleného Nového Města na Moravě, kde policisté auto zastavili. Zjistili při tom, že už stačilo i nabourat.