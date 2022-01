Ohořelá mrtvola na Karlovarsku: Policie po 10 letech zadržela podezřelé

Policie podle informací Práva zadržela tři muže, které podezřívá z 10 let staré vraždy na Karlovarsku. Soud je ve čtvrtek poslal do vazby z obavy, že by mohli uprchnout nebo ovlivňovat svědky. Trojici zatkli detektivové z policejního útvaru Tempus, kteří se zabývají nevyřešenými případy, tzv. pomníčky.