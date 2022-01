Obžalovali policistu, který ve službě zabil muže

„V okamžiku, kdy se policista od muže nacházel ve vzdálenosti asi pět metrů, střelil muže do oblasti hrudníku. Ten se následně nekoordinovaně předklonil, padal k zemi, a i když od muže žádný útok nehrozil, i tak jej policista střelil podruhé. Potom k muži přistoupil a střelil jej potřetí,“ přiblížila loni v dubnu mluvčí GIBS Ivana Nguyenová krátce poté, co vyšetřovatelé policistu obvinili.

„Zvolená intenzita obrany, počet výstřelů, a především místa zasažení projektilů do těla poškozeného byly ve zjevném nepoměru mezi obranou a útokem,“ vysvětlila Nguyenová důvody, proč si policista vyslechl obvinění ze zabití a zneužití pravomoci.

„Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je rozhodnutí vystřelit na člověka, který ohrožuje na životě někoho jiného. Není to samo sebou a ne každý to dokáže. O to víc si vážím každého policisty, který musel toto rozhodnutí ve vteřině a tváří v tvář vlastní smrti učinit. Stojím za vámi,“ napsal tehdy Švejdar.