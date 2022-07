Obvinění z kauzy DPP získali zakázky za sto milionů

Podle serveru iRozhlas.cz to plyne z registru smluv, přičemž nejvíc financí od DPP získala společnost Uniprog Solutions – za téměř 102 miliony korun. V jejím čele stojí slovenský podnikatel Maroš Jančovič, kterého kriminalisté viní z podplácení.

Členové „organizované zločinecké skupiny“ v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem požadovali po Jančovičovi podle policistů úplatky za to, že ho takzvaně nechají být. Tedy že nebudou rozporovat stávající smlouvy s DPP, hlavně pak tu na podporu Dopravního informačního systému za téměř 300 mil. Kč, se čtvrtletními platbami 14,5 milionu bez DPH.

„První varianta se jmenuje, že my ti vypovíme smlouvu a já si budu tady dělat sám, prakticky tě stejně k ničemu nepotřebuju. Druhá varianta je, že to budu dělat pod tvojí smlouvou a něco ti necháme. Třetí varianta je, že se domluvíš s Mišákem (Redl), hodíš po něm tašku s penězma a on mi řekne, ať tě nechám bejt,“ řekl další obviněný v případu, podnikatel Pavel Dovhomilja, v říjnu 2020 v jednom z hovorů, které policie zaznamenala.