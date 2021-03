Oběť pobodání v Jihlavě utekla na ulici. Hrůzostrašná scéna skončila smrtí

„V sobotu vyjížděly policejní hlídky na základě oznámení do lokality ulice U Slunce v Jihlavě, kde mělo dojít ke vzájemnému napadení mezi dvěma muži. Po příjezdu se venku na ulici nacházel těžce zraněný muž, kterého si převzala do péče zdravotnická záchranná služba a převezla ho do nemocnice. Na místě se v té době nacházel i muž, který byl podezřelý z jeho napadení. Toho policisté zadrželi,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.