Nehoda dvou kamionů zastavila dálnici D2 u Brna

Nehoda se stala přibližně na úrovni Rebešovic. Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová uvedla, že záchranáři na místě ošetřili dva pacienty. Jeden se zranil lehce, záchranáři ho na další ošetření převezli do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích.

Druhého z řidičů hasiči nejprve museli vyprostit. Bothová uvedla, že záchranáři jej ošetřovali už v průběhu vyprošťování. „Pacienta jsme do nemocnice v brněnských Bohunicích letecky transportovali s těžkým zraněním,” uvedla Bothová.

Dálnice #D2 5km ve směru na Brno, řešíme nehodu dvou nákladních automobilů. Řidič cisterny zřejmě nezareagoval na tvořící se kolonu a narazil do kamionů před ním. Dálnice je neprůjezdná, dopravu odklanime v 11 km u Blučiny. pic.twitter.com/jBgRlfvMdQ

Ze sjezdu 11 lze pokračovat do Brna dvěma směry, a to nejsnadněji na Blučinu, Rajhrad a souběžnou „vídeňskou” dálnici. Variantou však je i jet na Měnín a směrem na brněnské Tuřany. Web Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení na dálnici mohlo skončit kolem 15:00