Násilník při hádce zkopal invalidu na vozíku

„Třiačtyřicetiletý muž svého o pět let staršího kumpána fyzicky napadl i přesto, že tento je upoutaný na invalidní vozík. Několikrát jej pěstí praštil do obličeje, poté, co ho shodil na zem, do něj začal i kopat. Své údery mířil mimo jiné i do hlavy,” upřesnil Malášek.