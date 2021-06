Muž šel v Praze vynést odpadky, zabila ho zřícená zeď. Majitelé dostali podmínky

„Nemuselo by k tomu dojít, kdyby majitelé do toho trochu investovali. Hrozně mě mrzí, že někdo musel zaplatit životem, aby si někdo uvědomil, že se má starat o majetek tak, jak má,“ řekla před dvěma lety u hlavního líčení snoubenka zesnulého muže. Ten šel jen vynést odpadky ve chvíli, kdy se zeď zřítila.

Majitelé domu u soudu odmítli, že by péči o něj zanedbávali. Podle jednoho z nich, architekta Tomáše Prouzy, byla zeď v dobrém stavu. Do rekonstrukce obžalovaní podle něj investovali, byly ale budovy, které prý měly větší prioritu. O snaze do rekonstrukce investovat hovořil i další z obžalovaných, stavební inženýr v důchodu Miroslav Prokop.