Mladíkovi hrozí 12 let za znásilnění příbuzné. To ona šahala na mě, hájí se

Nelehké rozhodování, jestli se přiklonit na stranu údajně znásilněné dívky plačící tak, že ani nebyla schopna před soudem dát dohromady kloudnou větu, nebo jejímu vzdálenému příbuznému, kterého státní zástupce ze skutku viní, čeká senát soudu v čele s Milošem Ždárským. A nejde o maličkost, obžalovanému totiž hrozí až 12 let vězení.

Podle státního zástupce se Džudžo zhruba přesně před dvěma lety rozhodl ukojit své choutky tak, že při návštěvě napadl tehdy 15letou příbuznou. „Říkal, že má pěkná prsa, pak ji začal osahávat. Poškozená mu řekla, aby toho nechal. Obžalovaný ji ale chytil za ruku, stáhl kalhoty, donutil ji, aby se předklonila a dvakrát jí zasunul penis do vaginy,“ stojí v obžalobě.

„Vůbec nechápu, jak si tohle mohli vymyslet, proč se proti mně spikli. Vždyť s tou rodinou se znám odmalička. Je mi z toho špatně,“ hájil se. „Není pravda, že jsem na ni šahal. To ona šahala na mě a já jsem ji okřikl, ona se na mě tak blbě podívala, já jsem pak odešel a šel si zakouřit. Jsem z toho úplně paf, nevím, co říct,“ dodal.

„Ruda na mě začal sahat, ale já mu řekla, ať toho nechá, že jsme rodina. Pak jsem z pokoje odešla něco pomoci tetě, a když jsem přišla zpět do obýváku, byl od pasu dolu nahý, chytil mě za ruku, stáhl mi legíny, zohnul mě a šel do mě. Pak toho nechal a říkal, ať to nikomu neříkám,“ vypověděla u policie dívka.