Matka zkolabovala před svými dětmi. Desetiletá Míša bez váhání přivolala pomoc

Mladá matka, jejíž věk záchranáři nespecifikovali, je již v pořádku. Lékařka zdůraznila, že Míša udělala přesně to, co je pro záchranu životů nutné, tedy postupovala podle pokynů operátorky. „Znovu opakujeme, že je důležité uvést místo události, říct, co se stalo, kolik je postižených, popsat co nejvýstižněji jejich zdravotní stav, a hlavně odpovídat stručně a jasně na otázky. A hovor ukončuje vždy operátor,“ dodala lékařka.