Matka utýraného chlapce souhlasila s vinou, jde na 8,5 roku do vězení

Podle ní si je již vědoma, že situaci podcenila, tehdy si ale nebyla schopna připustit, že by jednání mohlo vést ke smrti syna. Chtěla proto také spáchat sebevraždu.

Vrah, který utýral chlapečka a dostal 22 let, ve vězení zemřel

Vrah, který utýral chlapečka a dostal 22 let, ve vězení zemřel Krimi

Podle znaleckého posudku byla osudná jedna z ran, která poškodila mozek a míchu. Chlapec poté již neměl šanci na přežití. „Napadl jej takovou intenzitou, která by byla nepřiměřená i pro dospělého,“ řekl při prvním soudním procesu s mužem státní zástupce Vladimír Jan.

Kuča se k týrání doznal, prý chlapce bil, nechával ho klečet i sprchoval ledovou vodou. U ústeckého krajského soudu dostal nejprve trest ve výši 16 let za těžké ublížení na zdraví se smrtelným následkem, pražský Vrchní soud potom čin z týrání překvalifikoval na vraždu a trest zpřísnil na 22 let.

Batole pálil žehličkou, kousal ho a brutálně mlátil. Za utýrání k smrti dostal 22 let

Batole pálil žehličkou, kousal ho a brutálně mlátil. Za utýrání k smrti dostal 22 let Krimi

Původně byla matka obžalována za ohrožování výchovy dítěte a přečin neposkytnutí pomoci. Odsouzená byla za týrání svěřené osoby, za což jí hrozilo až 12 let vězení.

Spolu s matkou chlapce byl v pondělí odsouzen i 25letý Michal Holec, který žil s rodinou v jednom bytě. Byl u chlapcova týrání, viděl jeho zranění, ale nikdy nezasáhl. I on se na vině a trestu se státním zástupcem dohodl, dostal za nepřekažení trestného činu dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky.

Kuča spáchal sebevraždu několik dní poté, co mu pražský vrchní soud zpřísnil právní kvalifikaci i trest, a to na 22 let odnětí svobody. Vězeňská služba už dříve uvedla, že muž byl v době úmrtí sám v cele.