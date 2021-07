Lvice a pumy chová v obytné zóně načerno, musí je odvézt pryč

„Do skupiny podmínek ke splnění zákona na ochranu zvířat proti týrání je třeba vzít v potaz i právní stav staveb, které s chovem souvisí. V tomto případě, kdy nejsou ubikace pro šelmy úředně povolené, je namístě to zohlednit, což správní orgán správně udělal,“ uvedl předseda senátu Jaroslav Škopek.

Chov šelem nemá u sídliště v Rokycanech co dělat, rozhodli veterináři

„V tomto případě by navíc nebylo logické, abychom povolili chov těchto zvířat tam, kde není možné pro ně legálně postavit vhodné ubikace, neboť to odporuje územnímu plánu,“ uvedl zástupce veterinární správy.

Druhou lvici si podle svých slov pořídil právě kvůli veterinářům, kteří tím podmiňovali souhlasné stanovisko k chovu. „Odůvodňovali to tím, že lvici nemohu chovat samostatně, protože tato zvířata žijí v tlupě,“ dodal chovatel.

Pokud Novotný šelmy nepřemístí na vhodnější místo, vystavuje se jednak velké pokutě za nelegální chov, ale také může o zvířata přijít. Udat je by byl ale zřejmě velký problém.

„Pokud by se přece jen podařilo šelmy někam umístit, neměly by mít problém se v novém prostředí adaptovat. Samozřejmě nějakou dobu to potrvá, když byly zvyklé na jednoho člověka,“ uzavřel Košatka.