Lékařka Peková odmítla vinu v kauze, v níž figuruje i lobbista Janoušek

Justice Janouška v minulosti poslala na 4,5 roku do vězení za to, že opilý srazil ženu autem. Trest má ale dlouhodobě přerušený ze zdravotních důvodů. Nepřišel ani na dnešní zahájení hlavního líčení.

Jeho advokát Lukáš Trojan kritizoval žalobce za to, že jedním z důkazů obžaloby má být „hrubý nepoměr mezi mzdou a faktickou náplní pracovní činnosti“. Podle Trojana orgánům činným v trestním řízení nepřísluší hodnotit výši mzdy u soukromé společnosti.

„Strategické plánování, vyhledávání akvizic pro rozvoj podnikání, jednal s investory o rozšíření projektu do zahraničí,“ vyjmenoval advokát, co měl Janoušek jako investor v Chambonu na starosti. Doplnil, že z výdělků jeho klient odváděl daně a platil odvody.

V kauze čelí obžalobě z podvodu dále podnikatelé Petra Ullrich a Luboš Pašek, spolupracovník Romana Janouška. Paškovi mimochodem policie zabavila zlato a hotovost v rámci zásahu na Úřadu vlády v roce 2013. A právě tuto událost dává do souvislosti s obžalobou.

„Kdyby se to nestalo, tak tady dnes nejsme. Ta kauza je vyfabulovaná od A do Z, je to naprostá stupidní hloupost,“ rozčílil se před novináři obžalovaný podnikatel.