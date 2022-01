Ledovka na vozovce a nehody. Na dálnici D1 na Benešovsku se tvořily kolony

Jihočeští silničáři odklízeli sníh celou noc, vyjelo 157 sypačů a deset traktorů. Ráno vyjela technika do terénu znovu. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to v pátek řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová.

Vyjela takřka celá naše technika a jezdilo se v podstatě celou noc. V noci ubývalo oblačnosti a srážky ustávaly, tam, kde to bylo ošetřené, to namrzalo. V současné době vyjíždí další směna,“ řekla dispečerka.

Dnes by měla být v Královéhradeckém kraji proměnlivá oblačnost s ojedinělými sněhovými přeháňkami. Teploty by se dnes měly pohybovat od nuly do minus tří stupňů, na horách od minus pěti do minus osmi stupňů.