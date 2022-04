Kopání do těla, bití. Kamera zachytila drsný útok na aktivisty v Praze

Na záběrech zveřejněných tímto uskupením je vidět, jak aktivisté usedli na přechod pro chodce, čímž zablokovali provoz aut na silnici. Následně se dostali dostali do konfliktu s řidiči aut, kteří chtěli jet dál.

Před příjezdem policie, jak vyplývá ze záběrů, třeba muž kopne aktivistovi nohou do hrudníku.

Otázkou je, o koho se jedná. Podle záběrů to vypadá, že na místě je člověk, který si ví rady se zneškodněním někoho nebezpečného, když mu zalamuje ruku. Faktem je, že zadržený na nikoho neútočil a z přechodu ho odtáhli.

Mluvčí policie Jan Rybanský Novinkám sdělil, že v souvislosti s případem jeho kolegové poslali do správního řízení šest lidí kvůli podezření z narušení dopravy, a několik z nich navíc z důvodu neuposlechnutí výzvy policie.

Aktivisté z hnutí ER žádají po zákonodárcích v současnosti úspory kolem zemního plynu, který plyne do Česka z Ruska. Nedávno například blokovali dopravu na pražské Malé Straně v sousedství Sněmovny a Senátu.

„Požadavkem aktivistů je, aby vláda přijala nařízení, podle kterého musí firmy a instituce vytápějící plynem nastavit teplotu na zákonem dané teplotní minimum. To je 20 °C v kancelářích a školách a 18 °C tam, kde lidé vykonávají lehkou fyzickou aktivitu. Pokud teplotní omezení potrvá do konce topné sezony (trvá většinou do konce dubna až konce května), ušetříme si tak náklady v řádu miliard a taková bude i suma, kterou nepodpoříme Putina ve financování války,“ uvedli k akcím lidé z ER.