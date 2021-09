Když nedostal 350 tisíc, změnil svědek výpověď o Čapím hnízdě

Kromě toho, že změnil svou původní výpověď a policistům nově popsal, že podle něj Čapímu hnízdu skutečně šéfoval nynější premiér Andrej Babiš (ANO), což on trvale popírá, stočil se výslech i na okolnosti jeho náhlého obratu.

Rak totiž začal letos na jaře požadovat po Agrofertu s odkazem na dosavadní „loajalitu“ 350 tisíc Kč, které mu měla firma dlužit za práci na farmě před 10 lety. Rak pracoval od listopadu 2009 do prosince 2011 na projektu Čapího hnízda. A zhruba půl roku ho jako šéf představenstva firmy dokonce vedl.

Sám o sobě v minulosti prohlásil, že byl určitou dobu jakýmsi provozním a garantem tamních hotelových, lázeňských a kongresových služeb.

Vycházím z toho, že podepsaná dohoda nebyla naplněna. Pokud byl problém částečný a část mlčenlivosti je plněna již více než deset let, navrhuji částečné plnění ve formě úhrady za poradenství a konzultaci. Tomáš Rak, někdejší manažer Farmy Čapí hnízdo

Když z farmy odcházel, měl uzavřít dohodu o ukončení poměru, a navíc i dodatek s finanční odměnou v případě splnění všech podmínek. Tu ale nedostal. Deset let se nic nedělo a Rak si po­dle své výpovědi na dlužné peníze vzpomněl až letos na jaře.

„Dorovnejte vztahy”

Nejprve oslovil zástupce vedení Agrofertu několika esemeskami a pak napsal i několik e-mailů. Redakce má kopie těchto dopisů k dispozici. „Dovoluji si touto formou požádat o dorovnání vztahu s klientem. Víte sám, že jsem po celou dobu loajální a plně informačně spolupracující. Jsem připraven v tomto i nadále pokračovat, i přes všechny pracovní komplikace, které díky projektu FČH (Farma Čapí hnízdo) neustále mám,“ napsal Rak 16. března v e-mailu členovi užšího vedení Agrofertu.

Jana Mayerová, žadatelka dotace a hlavní obviněná v kauze Čapí hnízdo byla ve středu 6. prosince na výslechu na policii. Na snímku je s advokátem Josefem Bartončíkem Foto: Petr Hloušek, Právo

Doplnil, že je pod tlakem některých lidí, kteří prý vlastní dokumenty, jež dokazují, že je velmi loajální. „Já umím držet svoji pozici, ale potřebuji, a to říkám se vší vážností, aby byl tento vztah oboustranně vyvážený. V příloze zasílám dodatek k dohodě o ukončení pracovního poměru. Tato nebyla nikdy dodržena a byl jsem jí vázán mlčenlivostí. Trvám na jejím dodržení, a to nejlépe do konce dubna 2021,“ dodal v prvním e-mailu Rak. V dalším e-mailu ještě z téhož dne použil znovu formulaci: „Celou dobu držím slovo a jsem loajální.“

Slevil na polovinu

„Umím být odolný a loajální, ale chci jen, aby byla dodržena i smluvně podepsaná část ze strany FČH,“ upozornil v tomtéž e-mailu. Poté, co byl podle informací Práva z důvěryhodného zdroje odmítnut s odkazem na to, že na odměnu nemá nárok, protože nebyly splněny všechny podmínky, napsal 7. dubna další e-mail.

V něm už byl ostřejší. „Pokud tedy dohoda nebo její část o mlčenlivosti neplatí, budu postupovat dále, jako by dohoda o mlčenlivosti neexistovala,“ varoval. „Vycházím z toho, že podepsaná dohoda nebyla naplněna. Pokud byl problém částečný a část mlčenlivosti je plněna již více než deset let, navrhuji částečné plnění ve formě úhrady za poradenství a konzultaci v oblasti regionálního rozvoje (nebo podobná služba) ve výši 175 tisíc ve splatnosti do 30. dubna 2021,“ slevil Rak svůj požadavek na polovinu.

A rovnou přidal dovětek, co by to znamenalo, kdyby navrhovanou finanční odměnu dodatečně nedostal. „Ve chvíli, kdy se nedohodneme, je právně můj závazek plynoucí z výše uvedené dohody o mlčenlivosti od 1. května 2021 neplatný. Nevím, jestli jsem volil správná slova a formulace, ale věřím, že význam je srozumitelný,“ sdělil Rak firmě v e-mailu.

Po odmítnutí otočil

Peněz se však ani po uplynutí zmíněného data nedočkal, načež o několik týdnů později se v médiích začaly objevovat informace o tom, že jeden svědek chce změnit svou dřívější výpověď v kauze Čapí hnízdo.

A byl to právě Rak, o kom v červenci server Seznam Zprávy uvedl, že se přihlásil žalobcům s tím, že u výslechů v letech 2017 a 2018 neřekl vyšetřovatelům úplnou pravdu a chce svou výpověď doplnit.

Zmíněným doplněním mělo být jeho tvrzení u čtvrtečního výslechu, že podle Rakova dojmu vedl farmu Čapí hnízdo Andrej Babiš. Ten je v případu obviněn spolu s jeho bývalou poradkyní či někdejší členkou představenstva Farmy Čapí hnízdo Janou Nagyovou (dříve Mayerovou) z padesátimilionového dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU.

Rak: Nejsem jediný, kdo mění výpověď

Právo Raka oslovilo v jeho kanceláři v sídle Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, kde zastává funkci ředitele a projektového manažera, a požádalo jej o vyjádření k jeho výpovědi i okolnostem finančních požadavků.

„Byl jsem předvolán k výslechu a v rámci něj jsem podepsal dokument, který mě nutí a zakazuje mi mluvit o tom, co jsem tam uvedl. Je mi však jasné, že protistrana teď na mě vytáhne ledacos, i to, co není pravda. Takže ať řeknu cokoliv, obrátí se to proti mně. Prostě jsem podal na policii vysvětlení. To proto, že deset let jsem něco táhl,“ řekl Právu Rak.

Doplnil, že nebyl jako svědek jediný, kdo po dlouhé době něco doplnil, případně změnil. Víc to nechtěl komentovat s tím, že pokud bude očerňován, hodlá se bránit. „V takovém případě zvážím všechny možné kroky,“ podotkl. „Léta dělám projekty, které mají nějaký smysl. Mám rodinu, vedu spořádaný život,“ dodal už bez dalších podrobností.

Prezident Miloš Zeman přijel ve čtvrtek 28. dubna 2016 navštívit ekofarmu Čapí hnízdo Andreje Babiše. Foto: Petr Hloušek, Právo

K tomu, proč chtěl po vedení Agrofertu statisícovou částku až letos, po deseti letech od ukončení své práce na farmě, se s odkazem na zmíněnou podepsanou mlčenlivost odmítl vyjádřit. K informacím Práva o Rakových e-mailech se nechtěl vyjadřovat ani Babišův obhájce Michael Bartončík. „Nemohu to komentovat a vámi zmiňovanou okolnost ohledně peněz nemohu potvrdit ani vyvrátit, protože jsem vázán mlčenlivostí,“ řekl Bartončík Právu.

Měl finanční problémy

O něco sdílnější byl jeho bratr Josef, který v případu zastupuje obviněnou bývalou manažerku Farmy Čapí hnízdo Janu Nagyovou. „To vysvětluje jeho (Rakova) nesmyslná tvrzení při výpovědi nebo změnu postoje,“ uvedl v reakci na informace Práva Josef Bartončík.

Co vedlo Raka k tomu, že po deseti letech, kdy už by navíc byl případný dluh promlčen, začal žádat po Agrofertu peníze, není jasné. Při podání výpovědi popřel, že by se v té době ocitl ve finanční tísni. Jenže lidé, kteří s ním dříve pracovali, to vidí jinak.

„Finanční problémy měl. Kvůli nim u nás skončil. Pokud si pamatuji, napůjčoval si od lidí spoustu peněz, i od našich obchodních partnerů. Dluhy prý nesplácel, a když mu bylo řečeno, že tak to dál nejde, šel pryč. I na Čapím hnízdě měl podobné potíže a také kvůli nim musel skončit,“ řekl včera Právu důvěryhodný zdroj z prostředí dnes již neexistujícího basketbalového klubu BK Orli Prostějov, kde Rak působil jako manažer.

Sám Rak podle informací redakce prý při středeční výpovědi pouze připustil, že čelil kvůli nesplacení jedné půjčky exekuci. Raka se naopak zastali lidé z jeho okolí, které Právo oslovilo. „Samozřejmě ho znám. Nikdy jsem ale nezaslechl, že by měl nějaké potíže. Ani by mě to nenapadlo,“ řekl Právu Petr Mudra (STAN), starosta České Vsi, kde Rak bydlí. Místní ho prakticky neznají, neboť z Jesenicka nepochází.

V pondělí na řadě Andrej Babiš ml.

Policie pokračovala ve výsleších v kauze Čapí hnízdo i pátek, kdy na její služebnu jako svědek zamířil bratr premiérovy manželky Moniky Martin Herodes. Ten byl v kauze také původně obviněn, ale jeho stíhání státní zástupce předloni v září stejně jako u dalších členů Babišovy rodiny zastavil.