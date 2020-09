Policie obvinila muže z vraždy v Radotíně, kvůli chybě na státním zastupitelství ho musela propustit

Mluvčí policie Jan Daněk Novinkám ve středu sdělil, že kriminalisté muže obvinili v souvislosti s nedělním krvavým incidentem v Radotíně z vraždy. Mělo se jednat o manželskou roztržku. Žena skončila po útoku na ulici, kde zemřela. Podezřelého policie zadržela krátce po činu.

Policie u muže navrhovala, aby ho soud poslal do vazby. O návrhu mělo rozhodnout státní zastupitelství, které ho pak adresuje soudu, na němž je konečné rozhodnutí.

Policisté ale rozhodnutí o vazbě od státního zastupitelství podle Daňka neobdrželi, načež museli po 48 hodinách muže propustit na svobodu.

Mluvčí MSZ Aleš Cimbala sdělil, že policejní podnět k vazbě přišel včas a žalobce následně vypracoval samotný návrh na vzetí do vazby. „Pochybením pracovnice kanceláře při doručení návrhu místně a věčně příslušnému soudu došlo k uplynutí zákonem předpokládané lhůty pro zadržení obviněného. S ohledem na tuto skutečnost musel být obviněný propuštěn na svobodu,” upřesnil Cimbala.

„Pochybení, které se ve věci vyskytlo, je řešeno a bude disciplinárně potrestáno,” dodal bez dalších podrobností mluvčí žalobců.

U závažných trestných činů, kde hrozí vysoká sazba vězení, je obvyklé, že policie s žalobci navrhují vzetí obviněných do vazby. Vychází se z předpokladu, že u dotyčného hrozí, že by se trestnímu stíhání na svobodě vyhýbal, případně by mohl zmizet.

Dalším důvodem pro vzetí do vazby je riziko, že bude obviněný ovlivňovat svědky nebo jinak mařit vyšetřování, do třetice je pak podle paragrafů ve hře hrozba, že bude v trestné činnosti pokračovat. Pro to, aby soud obviněného poslal preventivně do vazební věznice, stačí alespoň jedna ze tří uvedených podmínek.

Cimbala zmínil, že u muže byla vazba navrhována kvůli ovlivňování svědků, přičemž tento důvod už nehraje roli, protože policie všechny svědky vyslechla na místě činu. Co se týče výše hrozícího trestu (u vraždy je to v základní sazbě 10 až 18 let) a hrozby útěku, což byl hlavní důvod návrhu vazby, podle mluvčího žalobců obavy rovněž nepanují.

„Není dán předpoklad, že by obviněný ve svém jednání pokračoval nebo se vyhýbal trestnímu stíhání,” dodal Cimbala s tím, že obviněný nebyl dosud soudně trestán.

Propuštění muže na svobodu vyvolalo podle agentury Aktu.cz v Radotíně nevoli, situaci musela v noci na středu sledovat policie. Hlídky byly ve Strážovské ulici, kde byla žena v neděli zavražděna.

Na místě byla čtyřčlenná skupina ozbrojených mužů, kteří chtěli celou noc hlídkovat před domem. Svědci policistům sdělili, že u mužů zahlédli pistoli, teleskopický obušek a jednorázová textilní pouta. Jeden z mužů měl mít na sobě rovněž i neprůstřelnou vestu.