Jeden má za komentář chválící teror podmínku, druhý 6 let natvrdo. Propastný rozdíl kritizují právníci

Soudce Krajského soudu v Brně Michal Zámečník poslal Čermáka na šest let za mříže , a to za podporu terorismu, kde v základní sazbě hrozí dva až roky až deset let vězení. Rozsudek je nepravomocný.

Jedním z důležitých principů, kterých se mají soudy držet, je podle odborníků tzv. předvídatelnost soudního rozhodnutí. Podle něj by neměly soudy rozhodovat příliš rozdílně ve skutkově podobných případech. Pokud na to dojde, lze hovořit i o narušení práva na spravedlivý proces, které zaručuje samotná Listina základních práv a svobod.

Prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra uvedl, že obecně se předvídatelnost týká samotného určení, co je a není trestný čin. Nemělo by se tak stát, aby soudy vnímaly třeba incidenty podobného charakteru diametrálně odlišně.

Navíc má být podle Ortmana pro soud rozhodující povaha daného trestného činu a jeho společenská škodlivost, nemá to být charakter a minulost pachatele. „Osoba pachatele není to, co je v popředí, jsou to okolnosti činu,“ dodal Ortman.