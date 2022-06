Je to nymfomanka, řekl obžalovaný o 13leté dívce, se kterou měl sex ve sklepě

Obžaloba vylíčila hubeného muže, který svou vizáží i vystupováním před trestním senátem připomínal spíš vyplašeného puberťáka, jako sexuálního nenasytu, který na internetu komunikoval minimálně se čtyřmi dívkami od 13 do 17 let, a ačkoli si byl vědom jejich věku, chtěl po nich intimní fotky a videa, která dostal. Výměnou za ně neváhal posílat zase své snímky.

Loni na konci letních prázdnin se ale měl muž dopustit znásilnění. Nejprve dle obžaloby dorazil do Brna za třináctiletou dívkou, se kterou měl po známosti trvající pár hodin pohlavní styk ve sklepě jednoho z domů. Se školačkou měl pak odcestovat do Maďarska, kde přebývali v malé obci v zahradní chatce.

Pohlavní styk s třináctiletou dívkou přiznal. „Ona mě dovedla do sklepa, začala na mě sahat a já si hned řekl, že jí to není asi vzácný, že to bude nějaká nymfomanka, když chce sex s někým, koho zná pár hodin. To není v pořádku. Já jsem tam chtěl jen přespat, nehledal jsem nic jiného. Ona vypadala starší, než byla, podle mého názoru měla už předtím sex tak pětsetkrát,“ nabídl mladík zajímavý odhad.