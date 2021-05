Jak se to nemá dělat. Dělostřelecký granát přivezl muž strážníkům ze Znojma do centra Brna

Muž řekl, že granát našel v noci ve Znojmě a nevěděl, co si s ním má počít. Vložil ho tedy do nákupní tašky a nasedl s ním do auta. Ve voze navíc nebyl sám, ale přizval své dva známé. Trojice se s dělostřeleckým granátem v autě rozjela do Brna, kde zaparkovala u Mendlova náměstí. Velmi prý proto uvítala, že uviděla hlídku městské policie, která prostranství právě kontrolovala.