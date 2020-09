Firmy zapletené do Stoky měly zakázky od tepláren za 100 milionů

„Korupce v tomto případě dosahuje masivních rozměrů a dává nahlédnout do nejvyšší úrovně realizace korupční činnosti, byť v tomto případě jde o pouhý fragmentární náhled do tohoto prostoru a hlavní organizátoři či pachatelé této trestné činnosti kromě Jiřího Švachuly a Ivana Trunečky (obžalovaný člen skupiny – pozn. red.) nejsou mezi obviněnými,“ přiznali žalobci.

„Jemu pán z tepláren dluží 350 tisíc z krku, z milionu, dále říká, když on donesl milion, to je 600 tisíc, 400 tisíc černoprdelníkům a ze 600 tisíc, vlastně kdybys vzal třetinu, takže zhruba dvě kila, takhlenc, abych to řekl, úplně, do detailu, ale pozor a eště ten, protože z milionu si bere Trunda 200, pak je koeficient šest procent ANO,“ popisoval na jednom z odposlechů El Talabani.