Fantom pražských sklepů sebral věci za více než milion

Podle policie se podezřelý vloupal od loňského září do mnoha sklepů a garáží v Praze 4, 8 a 9. Bezpečnostní kamery zachytily jeho typický styl práce: dostal se do bytového domu nebo garáží, rovnou zamířil ke sklepním kójím, kde podle policie rozlomil zámek u dveří a začal krást.

Obviněný se podle Daňka přiznal ke všem vloupáním a soud ho pak na návrh policie poslal do vazby. Podezřelému hrozí až osm let vězení. „Závěrem nutno zmínit, že vstup do domu lidé pachateli usnadňovali sami, protože většinou nechávali dveře nezamčené,“ dodal Daněk.