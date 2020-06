Dvě státní zástupkyně stojí před kárným senátem kvůli stíhání zastupitelů Postoloprt

„Musím se ptát, do jaké míry je státní zástupce schopen přezkoumávat věcnou správnost znaleckého posudku? Tady to stálo a padalo se znaleckým zkoumáním a nebylo jasné, jak vše dopadne. Je-li spravedlnost nalezena až před soudem, tak to přece neznamená, že státní zástupce postupoval nesprávně. To by pak bylo možno podávat žaloby jen v jednoduchých věcech, kde by bylo vše jasné,“ dodala státní zástupkyně.