Drogy za dva miliony, policie zadržela gang dovozců pseudoefedrinu

„Chebští kriminalisté obvinili čtyři muže ve věku 37, 47, 50 a 61 let a dvě ženy ve věku 36 a 38 let z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,” informoval ve středu o případu mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Gang podle policie dovážel pseudoefedrin ze zahraničí do Česka

„Jeden z obviněných, padesátiletý muž, po obdržení finančních prostředků obstaral pseudoefedrin. Látku měl poté do České republiky osobním vozidlem přivézt jednašedesátiletý cizinec, který byl v první polovině ledna taktéž zadržen," uvedl Kopřiva.

„V případě, že by se podařilo členům organizované skupiny ze zajištěné látky vyrobit drogu pervitin, tak by následným prodejem na černém trhu utržili částku ve výši nejméně 2 miliony korun,” dodal mluvčí s tím, že pět z obviněných poslal soud do vazby.