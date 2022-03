Do renaultu se nasoukalo 13 Indů, převaděč chtěl na Hodonínsku ujet policii

Kriminalisté si všimli přetíženého auta u Rohatce a chtěli ho zastavit. Řidič však nereagoval a ujížděl. Jeho jízda skončila před Miloticemi, kde sjel ze silnice a narazil do billboardu. Pak se dal na útěk a zastavily ho až varovné výstřely.

„Při pohledu do vozidla bylo hned jasné, proč se chtěl vyhnout kontrole. V Renaultu Scénic se tísnilo 13 mužů ve věku od 20 do 45 let původem z Indie,“ sdělil mluvčí policie Pavel Šváb.