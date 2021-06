Dívku na Karvinsku srazilo auto poté, co vyběhla zpoza autobusu

Ke kolizi došlo po 14. hodině. „Slečna nečekaně vstoupila do vozovky. Na zastávce vystoupila z autobusu a potřebovala přejít komunikaci. Do vozovky vstoupila zpoza zadní části autobusu přímo do jízdní dráhy právě projíždějícího vozidla,“ nastínila v pátek policejní mluvčí Zlatuše Viačková.