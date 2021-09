Děti ze školy v přírodě skončily se zažívacími potížemi v nemocnici

"Jednalo se o školu v přírodě, na které bylo asi 186 dětí a 25 dospělých z Ústecka. U části z nich propukly zažívací potíže, včetně nevolnosti, zvracení, či průjmu. Ve spolupráci s velkokapacitním speciálem Atego pražských záchranářů jsme do nemocnic v Benešově a Příbrami převezli 11 dětí a jednoho dospělého. Další dvě děti si odvezli rodiče, kteří přijeli z Ústecka," řekla Novinkám mluvčí záchranářů Petra Homolová.

Podle informací z místa bylo podezření, že by dětem mohlo být špatně z jídla. Později se však jako pravděpodobnější varianta ukázalo to, že by se mohlo jednat o virovou infekci, kterou se děti mohly nakazit od některého ze svých vrstevníků. Tuto možnost nadále prověřují odborníci.