Deset let trvající předběžné opatření je za hranou, upozornil Ústavní soud

Institut předběžného opatření má svou důležitou roli například na začátku procesu, ale pokud trvá deset let, lze to považovat za porušení práva na soudní ochranu a projednání věci v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů. Konstatoval to Ústavní soud (ÚS), když vyhověl stížnosti muže, jenž měl deset let zablokovaný majetek právě na základě předběžného opatření.