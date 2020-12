Dělal mi sexuální návrhy a pak mě napadl, tvrdí obžalovaný z pokusu o vraždu

„Mezi muži došlo v bytě k hádce a následné fyzické potyčce, během které obžalovaný nejprve poškozeného praštil pánvičkou do obličeje a následně jej dvakrát bodl kuchyňským nožem do hrudníku. Způsobil mu vážné poranění a nebýt včasné lékařské pomoci, muž by zemřel,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Martin Belšan u soudu Foto: Patrik Biskup, Právo

Napadený muž na polici vypověděl, že obžalovaného nikdy předtím neviděl ani jej neznal. Poprvé ho potkal na ulici k ránu prvního ledna. „Dali jsme se do řeči a já jsem ho pozval k sobě domů, že si dáme ještě nějaké pivo. Požádal mě, jestli si může zapálit cigaretu marihuany. Pak mi chtěl ukazovat nějaké chvaty. Přehodil mě na postel a několikrát praštil pěstí do obličeje. Tak jsem se z toho nějak dostal a také ho udeřil. Začal jsem na něj nadávat a křičet ať vypadne,“ popsal Roman C. (40), co se tehdy v bytě odehrávalo. Když útočník neposlechl, vyběhl na chodbu a řekl sousedce, aby zavolala polici.

„Pak jsem šel zpět do bytu. Ten muž mě praštil pánvičkou a bodl do hrudníku. Jak ze mě vyndal nůž tak řekl: ´Tak a jsi mrtvej´ Pak už si na nic nevzpomínám, jen že jsem se na chvilku probral mezipatře domu a nemohl dýchat,“ líčil poškozený dramatické okamžiky.