Chov šelem nemá u sídliště v Rokycanech co dělat, rozhodli veterináři

Josef N. v místě chová už několik let dvě pumy, ke kterým si později pořídil ještě dvě lvice. „Stavby, ve kterých jsou šelmy chovány, jsou nelegální. Bylo by zcela absurdní, kdybychom vydali kladná povolení k chovu těchto zvířat vyžadující zvláštní péči v nelegálních stavbách, které mají být podle stavebního zákona odstraněny,“ stojí v rozhodnutí veterinářů.

Ti už také od počátku poukazovali na to, že přítomnost šelem v této hustě obydlené části města není vhodná. „Může to vyvolat oboustranný stres jak u lidí, tak u samotných zvířat,“ řekl Richard Bílý z plzeňské krajské veterinární správy.

Chov pum měl Josef N. ještě do loňského roku povolený. Na lvice už ale úřední lejstro neměl. Tu první si pořídil v roce 2016 jako pětitýdenní kotě. „Pár měsíců jsem ji měl doma, v červnu 2017 jsem se rozhodl, že chov zlegalizuji. Dostal jsem první souhlas od zdejší radnice a začal jsem budovat chovné zařízení. Pak jsem ale narazil u veterinářů. Ti žádost o povolení chovu zamítli z důvodu, že je jedináček,“ uvedl chovatel.

Mezitím postavil pro lvici zázemí, jehož součástí je zděný kotec s výběhem, který je obehnaný tři metry vysokou drátěnou klecí. „Stavební povolení nemám, ale spěchal jsem hlavně kvůli zvířeti. Razítko bylo až druhořadé. Nyní se to snažím dát do pořádku. Najmul jsem si firmu, která mi chovné prostory projektuje tak, aby to bylo v souladu s předpisy. Jakmile bude zkolaudováno, věřím, že povolení od veterinářů dostanu,“ řekl Právu Josef N. v červenci 2018, který si o rok později pořídil druhou lvici.