Bývalí poradci exministra Peciny odmítli obžalobu z podvodu a korupce

Ta viní Láta z toho, že v letech 2013 a 2014 obdržel od spoluobžalovaného Ladislava Tesaříka 520 tisíc korun za to, že mu „zařídí bezpečnost s tím, že využije svých konexí, aby případné vyšetřování jeho osoby probíhalo v jeho prospěch“. Peníze podle státního zástupce Lát inkasoval i přesto, že věděl, že nic takového neudělá. Státní zástupce Láta obžaloval z podvodu, za který někdejší policista může dostat až osm let vězení.

„Jednoznačně odmítám jakoukoliv vinu, cítím se nevinný,“ prohlásil u soudu Schubert. Cítí se prý spíše jakousi „obětí her nebo své dobroty“. „Šlo mi jen o to, aby se prověřilo to, co si pan Prus myslel. Že ta policejní akce v jeho podniku byla nezákonná,“ uvedl Schubert. Policejní akcí byla míněna razie v Prusově společnosti Exelsior Group v roce 2013. Za podplacení úřední osoby hrozí Schubertovi, Tesaříkovi a Prusovi až šestiletý trest.