Byla to rozšířená sebevražda, chtěl zabít co nejvíc lidí, řekla policie o střelci z Ostravy

Střelba v čekárně ostravské nemocnice z prosince loňského roku byla rozšířenou sebevraždou. Útok byl dlouho připravovaný a chladnokrevný a měl za cíl připravit o život co nejvíc lidí. Motivem útočníka byla msta za to, že ho lékaři nechtějí léčit, když nezjistili žádnou vážnou nemoc. Dosavadní spekulace médií potvrdila ve středu policie spolu se státním zastupitelstvím poté, co bylo uzavřeno vyšetřování masakru.