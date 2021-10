Byl prase, aspoň bude o šmejda míň, hájil se muž obžalovaný z vraždy v Jihlavě

Wedl pak sáhl po noži, ale stále prý jen proto, aby odvrátil útok. „Do očí mi říkal, že je schopen zabít, že už mu to jednou prošlo. Já jsem ho odtlačil do jeho pokoje a on, že si doběhne pro svůj nůž. No úplný blb. Bodnul jsem ho, a to už jsem věděl, že mám průser. Tak jsem pokračoval ve jménu záchrany mého života, rozhodl jsem se ho dodělat,“ popsal.