Asi upadla v koupelně, hájí se muž obžalovaný z umlácení manželky k smrti

Podle spisu ji měl doslova mlátit hlava nehlava, žena měla pohmožděný týl, bradu, obočí. Obžalovaný jí tím měl způsobit mimo jiné otok mozku a krvácení do mozku i do břicha. Žena v průběhu noci na následky zranění zemřela.

Obžalovaný soudu popsal inkriminovaný den, že byli se ženou na procházce a dali si pivo. Když přišli domů, začal muž dělat večeři, přičemž oba dále popíjeli pivo. Do toho přišel jejich známý s lahví whiskey.

„Manželka navrhla, ať se otevře flaška, tak jsme popíjeli,“ popisoval obžalovaný. Během toho se jeho žena začala do známého navážet a ztrapňovat ho, tak ji okřikl.

Muž dítě nakrmil a pak si všiml, že žena není v posteli. „Našel jsem ji v koupelně, jak leží. Viděl jsem, že má rozseklou bradu, vyletěl jsem a bušil na sousedy, řekl jsem jim, že nevím, co mám dělat,“ uvedl u soudu.

„Je mi to hrozně líto, ztratil jsem milovanou manželku. Celé si to nedovedu vysvětlit,“ řekl v přípravném řízení. Svou vinu na manželčině smrti ale odmítl. „Mohla upadnout v koupelně, nevím, co se tam stalo,“ nadhodil muž.