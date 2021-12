Policie řeší útoky antivaxerů na propagátory očkování

Aktivisté většinou přijdou k domu, kde dotyční bydlí, zvoní jim na zvonek, pokřikují pod okny, dožadují se, aby vyšli ven, nadávají jim do vrahů a podobně.

Jak takové útoky mohou vypadat, popsal Novinkám Kubek. „Jsem už několik týdnů vystaven nejrůznějším útokům, ale co je horší, těm útokům je vystavena i moje rodina včetně dětí. To už je hodně za hranou. Je to skoro denně,” řekl Novinkám Kubek s tím, že o některých věcech nemůže mluvit.