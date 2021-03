Zvony připomenou v poledne oběti covidu

„Připojila se celostátní i regionální rádia a všechny velké televize. Někde bude dvacet vteřin ticho, jinde budou přenášet zvonění z kostelů. Například v Českém rozhlase by to mělo být z kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze ,“ uvedl Pospíchal.

„Minuta ticha vzbuzuje pozornost, šíří se to tak, že už ani nemáme o všem přehled. A o to nám šlo,“ popisuje Pospíchal a dodává, že se setkává jen s pochopením a podporou.

„Dne 29. 10. 2020 nám covid-19 vzal naši milovanou maminku. Ta díra a to neskutečné prázdno zůstanou navždy. Čas utíká a bolet nic nepřestává.

15. 4. by se dožila 60 let. Dávejte na své nejbližší pozor a ochraňujte je,“ napsala k fotografii maminky její dcera Petra.