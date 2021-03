Zvoní každé poledne, tentokrát zvonil i za oběti covidu

Původní zvon sloužil v Chrastěšově do druhé světové války. „Místní lidé se snažili uchránit od válek. Při první světové válce se jim to podařilo a zvon tak nemusel putovat k roztavení. Chlapi jej zakopali do země, aby nemusel být obětován na vojenské účely. Při druhé světové válce už si to ale místní lidé nelajzli a zvon raděj odevzdali,“ popsal historii zvoník, když zavíral zvonici a vracel se domů.