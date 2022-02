Zrušte respirátory, už jen škodí, radí odborníci

Nošení respirátorů všude tam, kde se vyskytuje více lidí pohromadě, by mohlo ihned skončit, domnívá se imunolog Jiří Šinkora. Podle imunologa Vojtěcha Thona by mělo být pouze dobrovolné. Primářka Kliniky infekčních nemocí ve FN Bulovka Hana Roháčová se domnívá, že by lidé mohli přestat nosit respirátory v následujících týdnech.