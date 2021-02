Lidé z odříznutých okresů si dělají legraci: Znám terén, nabízím převádění

„A já mám jet v pátek do Varů do práce. Snad bude stačit výplatní páska – nic jiného jako důkaz, že tam makám, nemám. Doufám, že v Mírové nedostanu pendrekem mezi oči a marš zpátky do Chodova do díry, šmejde!“ postěžoval si jiný občan pátého největšího města Karlovarského kraje, z kterého velká část lidí jezdí za prací právě do Karlových Varů.