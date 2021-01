Zmutovaný koronavir uvrhl do karantény berlínskou kliniku

Personál nemocnice byl umístěn do tzv. pendlerové karantény, to znamená, že zaměstnanci mohou jet domů ale nesmí používat městskou dopravu, autobusy ani vlaky. Smí se pohybovat jen mezi bydlištěm a klinikou, jinak musejí dodržovat pravidla karantény. Do nemocnice se nikdo nedostane. Za přísných hygienických podmínek je povolena návštěva jen u umírajících pacientů.