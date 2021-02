Změna v systému kompenzací. Nově mají být podle nákladů

Kompenzace by se takto mohly začít vyplácet už od března.

Nový systém nazvaný pracovně Covid 2021 má běžet paralelně s podporou mezd Antivirus nebo kompenzačním bonusem pro OSVČ a v zásadě by byl určen pro kohokoliv.

Hotel s desítkami hostů, vlek v provozu. Policie jela do Harrachova na udání Krimi

„Byl by to plošný program, který by porovnal náklady v určitém časovém období. Už bychom nerozlišovali, jestli se jedná o segment restaurací, maloobchodu, specifických služeb, skiareálů a podobně,“ uvedl Havlíček. Výplata z prokázaných nákladů je spravedlivější, dodal ministr.