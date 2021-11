Zkrátí se lhůta pro třetí dávku? V pondělí to bude řešit řídící tým

Podle informací ČTK lékový ústav doporučil, aby se interval pro přeočkování zkrátil na pět měsíců. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl ČTK potvrdil, že úřad stanovisko dostal, co je obsahem, ale neřekl. „Začátkem týdne to probereme na centrální řídícím týmu a vydáme oficiální stanovisko," uvedl.

Pokud by se o zkrácení intervalu pro přeočkování rozhodlo, výrazně by přibylo lidí, kteří by si mohli pro posilující dávku přijít. Není jasné, zda by pak stačila současná kapacita očkovacích center a bylo dost zdravotníků.