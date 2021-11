Zavíračka v deset? Hospodští jsou zděšeni

„Už nyní máme velký úbytek klientů, tou dvaadvacátou hodinou se to zkomplikuje, skončí všechny vánoční večírky. Takže to bude další úbytek, v podstatě zbývá oběd a malá večeře,“ povzdechla si Petra Hálová, manažerka firmy, která v Jihlavě provozuje restaurace Pivní ráj a Buena Vista. Nyní podle ní zůstane podnikům třicet procent nejvěrnějších zákazníků.

„Beru to od vlády jako podraz na všechny očkované a zodpovědné lidi, kteří pochopili, že se musí očkovat a že je to jediná cesta z toho problému,“ řekl Martin Hřebík, majitel čtyř libereckých tanečních a hudebních klubů, například hudebního klubu Lípa či Topstar.

Většina provozovatelů si přitom stěžuje už na současnou situaci. „Už to, že do restaurace mohou jen očkovaní či ti, kdo nemoc prodělali, je pro nás likvidační, protože lidé nechodí. Za včerejšek jsem měla pět obědů, od té doby je prázdno. Zavírání ve 22 hodin je tak pro mě už úplně nepodstatné, protože v té hospodě zkrátka nikdo není, a to ani večer,“ poznamenala provozovatelka restaurace v Třeboni Jana Kalátová.