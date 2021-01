Zájem o očkování stoupá, chce ho 58 procent Čechů, tvrdí průzkum

Očkovat proti nemoci covid-19 by se nechalo 58 procent lidí, a to hlavně kvůli strachu o zdraví nejbližších. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi. Zhruba čtvrtina oslovených by si vakcínu aplikovat nenechala většinou proto, že jí nedůvěřuje. Procento respondentů už injekci dostalo. Zastánců očkování podle České televize přibylo.